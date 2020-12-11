Врач-инфекционист Белова объяснила, почему не следует носить маску на улице в мороз

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11 декабря 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова напомнила, что медицинская маска – «не согревающий в мороз элемент» и ее можно не носить на улице.

«Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Маска - не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице - сними маску», - отметила она.

Белова пояснила, что во время разговора и дыхания на прилегающей к лицу стороне маски образуется влага, а по «инструктажу» ее следует в такие моменты снять и выбросить, поменять. По ее словам, носить средства защиты следует там, где большое скопление людей, например, на остановке.

«Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять», - уточнила она.

При этом профессор Николай Малышев согласен со своей коллегой и советует людям для обогрева дыхательных путей на улице носить высокие шарфы.

Однако представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис ранее заявляла, что носить защитные маски следует не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах.