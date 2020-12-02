В ВОЗ заявили, что маски следует носить не только в помещении, но и на улице
2 декабря 2020, 15:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: Reuters
Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в среду, 2 декабря, заявила, что носить защитные маски следует не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах.
Чиновница заявила, что в местах, где наблюдается недостаточная вентиляции обязательно следует носить защитные маски, независимо от того, можно там соблюдать социальную дистанцию, или нет. Также средства защиты рекомендуется надевать в общественных местах, среди которых школы и вузы.
Даже если помещения хорошо проветриваются, но соблюдать дистанцирование хотя бы в метр не получается, следует надевать маски. Аналогичное правило распространяется на открытые пространства: если на улице нет возможности соблюдать социальную дистанцию, необходимо носить маску.
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