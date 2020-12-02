Биофизик Артюхов оценил мнение о том, что COVID-19 приближает старение

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2 декабря 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

пробирка, Britta Pedersen/ZB

Биофизик, геронтолог Игорь Артюхов днем в среду, 2 декабря, оценил версию о том, что преждевременное старение может быть следствием перенесенного даже в легкой форме коронавируса нового типа.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова высказала мнение о том, что коронавирус забирает у человека жизненные ресурсы и приближает старость.

Игорь Артюхов в разговоре с Радио Sputnik подчеркнул, что COVID-19 даже в легкой форме может приводить к поражениям организма, напоминающим старение. Вирус, по словам биофизика, поражает многие органы, в частности, сердечную мышцу, головной мозг и нервную систему. "Рано говорить, какие из этих повреждений окажутся обратимыми, а какие нет", – добавил Артюхов.