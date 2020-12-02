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Биолог, профессор Анчи Баранова назвала последствия COVID-19: «Коронавирус приближает нашу старость»

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Биолог, профессор Анчи Баранова назвала последствия COVID-19: «Коронавирус приближает нашу старость»
фото: pixabay.com

Последствием для человека, переболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, может быть преждевременное старение организма. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о новом исследовании, в котором врачи наблюдали за состоянием здоровья людей, перенесших коронавирус в легкой и умеренной форме.

Баранова привела данные результатов работы ученых.  Оказалось, что 70% пациентов были обнаружены патологии ряда внутренних органов.  Самыми пострадавшими оказались печень и поджелудочная железа. Жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы, которые обычно диагностируют у людей в возрасте 60 лет, появился у 40-летних пациентов.

«Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — заключила Анча Баранова.

Баранова подчеркнула, что исследования последствий коронавируса необходимо продолжать. 

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