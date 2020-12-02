Биолог, профессор Анчи Баранова назвала последствия COVID-19: «Коронавирус приближает нашу старость»

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2 декабря 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Последствием для человека, переболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, может быть преждевременное старение организма. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о новом исследовании, в котором врачи наблюдали за состоянием здоровья людей, перенесших коронавирус в легкой и умеренной форме.

Баранова привела данные результатов работы ученых. Оказалось, что 70% пациентов были обнаружены патологии ряда внутренних органов. Самыми пострадавшими оказались печень и поджелудочная железа. Жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы, которые обычно диагностируют у людей в возрасте 60 лет, появился у 40-летних пациентов.

«Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — заключила Анча Баранова.

Баранова подчеркнула, что исследования последствий коронавируса необходимо продолжать.

В России выявили 26 402 новых случая заражения COVID-19.