В России выявили 26 402 новых случая заражения COVID-19

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1 декабря 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Eduardo Parra/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России увеличилось на 26 402. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были подтверждены в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе заметили, что у 5 694 (21,6 процента) нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в РФ выявили 2 322 056 случаев заболевания коронавирусом нового типа.