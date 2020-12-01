В России выявили 26 402 новых случая заражения COVID-19
1 декабря 2020, 11:07[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России увеличилось на 26 402. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были подтверждены в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе заметили, что у 5 694 (21,6 процента) нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии в РФ выявили 2 322 056 случаев заболевания коронавирусом нового типа.
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