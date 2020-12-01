В Новосибирске Росздравнадзор проверит информацию о том, что скорая высадила больного COVID-19

Росздравнадзор в Новосибирске проверит информацию, предоставленную ранее местными журналистами, об отказе в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусом нового типа, а также туберкулезом.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет о сюжете телекомпании "НСК 49", в котором сообщается, что жителя Новосибирска с открытой формой туберкулеза и зараженного коронавирусной инфекцией высадили из машины скорой помощи прямо на улицу якобы из-за нехватки в больнице свободных мест.
В рамках проверок Росздравнадзор также выяснит, насколько правильно производится медицинская эвакуация пациентов с туберкулезом и COVID-19.
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