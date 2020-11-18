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Сенатор Рязанский оценил предложение о создании системы вызова «скорой» по смс

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Рязанский оценил предложение о создании системы вызова «скорой» по смс
телефон, смс, pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский утром в среду, 18 ноября, оценил предложение создать в России систему вызова скорой помощи посредством смс.

Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выдвинул идею о введении в РФ системы смс-вызова "скорой".

Валерий Рязанский в беседе с RT заметил, что "боится вызывного бума". По мнению сенатора, возможность вызова медицинской помощи посредством сообщений следует пока оставить только для людей с ограничениями по здоровью. Парламентарий добавил, что при беседе с потенциальным пациентом диспетчер должен слышать живой голос, чтобы определить, надо ли направлять к нему неотложку или бригаду "скорой".

Кроме того, Рязанский обратил внимание на то, что не все граждане умеют писать смс. Также в рамках подобной системы может возникнуть множество технических неполадок.

ЕТ

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