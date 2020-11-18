Общественник Курдесов предложил создать в России систему вызова скорой помощи по смс
18 ноября 2020, 13:16[ «Аргументы Недели» ]
Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выдвинул идею о создании системы смс-вызова скорой помощи. Письмо с предложение он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
Дмитрий Курдесов в рамках своего обращения напомнил призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина сократить время ответа служб скорой помощи на вызовы пациентов в связи с увеличением нагрузки на систему здравоохранения.
Общественник убежден, что решить данную проблему можно было бы посредством создания системы вызова скорой помощи при помощи отправки смс-сообщения, передает RT. Курдесов попросил Мурашко рассмотреть целесообразность данного нововведения.
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