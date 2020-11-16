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Мишустин потребовал максимально сократить время для ответа на звонки в «скорую»

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин потребовал максимально сократить время для ответа на звонки в «скорую»
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский премьер-министр Михаил Мишустин днем в понедельник, 16 ноября, потребовал максимально сократить время для ответа на звонки пациентов в "скорую помощь", усилив работу колл-центров.

Михаил Мишустин подчеркнул в рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса нового типа в России, что каждый житель страны должен своевременно получать необходимую консультацию медиков.

Премьер также призвал привлекать к работе в колл-центрах волонтеров, в частности, психологов.

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