ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Житель Нижнего Новгорода напал с травматическим пистолетом на бригаду «скорой»

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода напал с травматическим пистолетом на бригаду «скорой»
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В пятницу, 13 ноября, житель Нижнего Новгорода, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из травматического пистолета и угрожал убийством сотрудникам скорой помощи.

Согласно предварительным данным СУСК РФ по Нижегородской области, накануне утром бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру дома по улице Вятской Приокского района. Нетрезвый хозяин вступил в конфликт с медиками: он угрожал им убийством, а также произвел в потолок выстрелы из травматического пистолета. Бригада выбежала на улицу. Гражданина остановили прибывшие на место случившегося сотрудники Росгвардии.

По факту покушения на медиков организована доследственная проверка.

ЕТ

В мире

В США выявили максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – более 150 тысяч

В США выявили максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – более 150 тысяч

На территории Соединенных Штатов Америки за минувшие стуки зарегистрировали новый суточный максимум случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Заболели более 150 тысяч человек.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью