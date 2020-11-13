Житель Нижнего Новгорода напал с травматическим пистолетом на бригаду «скорой»

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13 ноября 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Нижегородской области

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В пятницу, 13 ноября, житель Нижнего Новгорода, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из травматического пистолета и угрожал убийством сотрудникам скорой помощи.

Согласно предварительным данным СУСК РФ по Нижегородской области, накануне утром бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру дома по улице Вятской Приокского района. Нетрезвый хозяин вступил в конфликт с медиками: он угрожал им убийством, а также произвел в потолок выстрелы из травматического пистолета. Бригада выбежала на улицу. Гражданина остановили прибывшие на место случившегося сотрудники Росгвардии.

По факту покушения на медиков организована доследственная проверка.