Полиция Москвы ищет участников банды, нападающих на детей и их матерей

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11 ноября 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники полиции ищут участников группировки, которые нападают на прохожих на северо-востоке Москвы. Соответствующую информацию предоставили в префектуре Северо-Восточного административного округа.

Ранее журналисты сообщили, что банда подростков совершает нападения на детей, их матерей и просто случайных прохожих в районе Медведково.

В настоящий момент сотрудники столичной полиции проводят проверку, а также осуществляют работу по установлению личностей участников группировки. В правоохранительных органах Москвы пока никак не прокомментировали вышеуказанную информацию.