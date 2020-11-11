Полиция Москвы ищет участников банды, нападающих на детей и их матерей
11 ноября 2020, 19:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Сотрудники полиции ищут участников группировки, которые нападают на прохожих на северо-востоке Москвы. Соответствующую информацию предоставили в префектуре Северо-Восточного административного округа.
Ранее журналисты сообщили, что банда подростков совершает нападения на детей, их матерей и просто случайных прохожих в районе Медведково.
В настоящий момент сотрудники столичной полиции проводят проверку, а также осуществляют работу по установлению личностей участников группировки. В правоохранительных органах Москвы пока никак не прокомментировали вышеуказанную информацию.
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