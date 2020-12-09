WarGonzo: ФСБ уничтожила украинского спецназовца во время боя на границе с отрядом ССО, пытавшимся выкрасть свидетеля по MH17
9 декабря 2020, 12:56[ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники ФСБ уничтожили одного киевского военного во время боя на границе с отрядом Сил специальных операций Украины, который пытался выкрасть свидетеля по делу о катастрофе Boeing MH17. Об этом говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале WarGonzo.
Некоторое время назад появилась информация, согласно которой ФСБ пресекла попытку вооруженного пересечения границы РФ и Украины. Как пишет WarGonzo, выяснилось, что ССО намеревались выкрасть ополченца, свидетеля по MH17.
Российские силовики вступили в бой с украинским спецназом. В результате столкновения погиб один киевский военный, у ФСБ потерь нет.
Ранее в среду сообщалось, что Марек Пршигода, эксперт из Чехии, назвал единственное условие, при котором армия Украины может пойти в наступление в Донбассе.
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