WarGonzo: ФСБ уничтожила украинского спецназовца во время боя на границе с отрядом ССО, пытавшимся выкрасть свидетеля по MH17

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9 декабря 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские силовики, Str / globallookpress.com

Сотрудники ФСБ уничтожили одного киевского военного во время боя на границе с отрядом Сил специальных операций Украины, который пытался выкрасть свидетеля по делу о катастрофе Boeing MH17. Об этом говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале WarGonzo.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой ФСБ пресекла попытку вооруженного пересечения границы РФ и Украины. Как пишет WarGonzo, выяснилось, что ССО намеревались выкрасть ополченца, свидетеля по MH17.

Российские силовики вступили в бой с украинским спецназом. В результате столкновения погиб один киевский военный, у ФСБ потерь нет.

Ранее в среду сообщалось, что Марек Пршигода, эксперт из Чехии, назвал единственное условие, при котором армия Украины может пойти в наступление в Донбассе.