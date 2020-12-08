Глава Роспотребнадзора Попова прокомментировала нарушения на концертах в Москве и Петербурге

Аргументы Недели → Общество 13+

8 декабря 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио "Комсомольская правда"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 8 декабря, в рамках разговора с журналистами прокомментировала ситуацию со штрафами за нарушение правил на концертах в Санкт-Петербурге и Москве.

По мнению Анны Поповой, нельзя провоцировать людей на нанесение вреда своему здоровью – Роспотребнадзор наказывал и будет впредь штрафовать за это.

Глава ведомства подчеркнула, что "провокация на нигилизм" по отношению к COVID-19 является "плохой историей", так как это просто бесчеловечно.

Ранее Анна Попова заявила о стабилизации темпа прироста новых случаев заражения коронавирусом в России.