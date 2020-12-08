Попова сообщила о стабилизации темпов прироста случаев заражения COVID-19 в России

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8 декабря 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио "Комсомольская правда"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 8 декабря, заявила, что темп прироста новых случаев заражения коронавирусом в России начал стабилизироваться, однако риски по-прежнему сохраняются.

По словам главы Роспотребнадзора, если граждане перестанут соблюдать правила, начнут снимать маски в магазинах, часто посещать общественные места, то риск прироста случаев заболевания вновь появится.

Анна Попова в беседе с журналистами подчеркнула, что очень важно соблюдать все имеющиеся правила профилактики распространения коронавирусной инфекции, поскольку именно от этого зависит и дальнейший прогноз по сложившейся ситуации в целом.