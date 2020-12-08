В России выявили 26 097 новых случаев заражения COVID-19
8 декабря 2020, 11:17[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки на территории России зарегистрировали 26 097 новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию утром во вторник, 8 декабря, предоставили в оперативном штабе.
Согласно последним данным, количество новых случаев заболевания сегодня на 2 тысячи ниже, чем накануне. Инфицированные граждане за минувшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. У 5 090 (19,5 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 2 515 009 россиян.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.