В России выявили 26 097 новых случаев заражения COVID-19

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8 декабря 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки на территории России зарегистрировали 26 097 новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию утром во вторник, 8 декабря, предоставили в оперативном штабе.

Согласно последним данным, количество новых случаев заболевания сегодня на 2 тысячи ниже, чем накануне. Инфицированные граждане за минувшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. У 5 090 (19,5 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 2 515 009 россиян.