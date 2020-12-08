Пакистан ведет переговоры с РФ по вакцине от COVID-19

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8 декабря 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пакистан в настоящий момент ведет переговоры с Россией и Китаем по вопросу приобретения вакцин от COVID-19. Об этом заявил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Фейсал Султан.

Уточняется, что Пакистан ведет переговоры по закупке препарата против коронавирусной инфекции с некоторыми другими государствами. Предполагается, что страна получит вакцину в период с января по март 2021 года, первыми прививку сделают медицинские работники и пожилые люди.

Фейсал Султан уточнил, что в настоящий момент нет окончательного решения по поставкам, но Пакистан намерен полагаться более чем на один источник.