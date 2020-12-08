Пакистан ведет переговоры с РФ по вакцине от COVID-19
8 декабря 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Пакистан в настоящий момент ведет переговоры с Россией и Китаем по вопросу приобретения вакцин от COVID-19. Об этом заявил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Фейсал Султан.
Уточняется, что Пакистан ведет переговоры по закупке препарата против коронавирусной инфекции с некоторыми другими государствами. Предполагается, что страна получит вакцину в период с января по март 2021 года, первыми прививку сделают медицинские работники и пожилые люди.
Фейсал Султан уточнил, что в настоящий момент нет окончательного решения по поставкам, но Пакистан намерен полагаться более чем на один источник.
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