Мясников подверг Онищенко критике за призыв сократить новогодние каникулы

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7 декабря 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

бенгальский огонь, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в понедельник прокомментировал предложение депутата Госдумы и бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко о сокращении новогодних каникул.

Ранее Онищенко заявил, что длинные новогодние праздники негативно сказываются не только на здоровье граждан России, но и на экономике страны.

Мясников, в свою очередь, подчеркнул, что на состояние россиян влияет депрессия, самоизоляция и неуверенность в завтрашнем дне, а новогодние каникулы – это светлое пятно в жизни людей. Врач также не поддержал мнение Онищенко о том, что длительные праздники оказывают негативное влияние на экономическую ситуацию.