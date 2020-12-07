Мясников подверг Онищенко критике за призыв сократить новогодние каникулы
7 декабря 2020, 12:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Врач и телеведущий Александр Мясников в понедельник прокомментировал предложение депутата Госдумы и бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко о сокращении новогодних каникул.
Ранее Онищенко заявил, что длинные новогодние праздники негативно сказываются не только на здоровье граждан России, но и на экономике страны.
Мясников, в свою очередь, подчеркнул, что на состояние россиян влияет депрессия, самоизоляция и неуверенность в завтрашнем дне, а новогодние каникулы – это светлое пятно в жизни людей. Врач также не поддержал мнение Онищенко о том, что длительные праздники оказывают негативное влияние на экономическую ситуацию.
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