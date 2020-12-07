Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных в России
7 декабря 2020, 07:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных, поскольку они плохо сказываются на здоровье россиян, а также негативно влияют на экономику.
Онищенко отметил, что для медиков первая декада января – самое напряженное время в связи с отравлениями или передозировкой алкоголем, травмированием людей в пьяном виде и прочих случаев.
Академик отметил, что весь мир встречает Новый год и сразу начинает работать, а в России граждане не возвращаются к рабочей деятельности целую декаду, что негативно сказывается на экономической ситуации. "Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает", – добавил Геннадий Онищенко.
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