Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных в России

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7 декабря 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных, поскольку они плохо сказываются на здоровье россиян, а также негативно влияют на экономику.

Онищенко отметил, что для медиков первая декада января – самое напряженное время в связи с отравлениями или передозировкой алкоголем, травмированием людей в пьяном виде и прочих случаев.

Академик отметил, что весь мир встречает Новый год и сразу начинает работать, а в России граждане не возвращаются к рабочей деятельности целую декаду, что негативно сказывается на экономической ситуации. "Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает", – добавил Геннадий Онищенко.