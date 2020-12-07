Россияне стали хуже спать

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7 декабря 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

сон, фото: pixabay.com

Почти треть опрошенных граждан России в уходящем 2020 году стала испытывать проблемы со сном, а для почти 40% россиян основной причиной бессонницы стали неприятные мысли перед засыпанием.

Женщины спят хуже, чем представители сильного пола, поскольку беспокоятся о здоровье родных и близких.

Хуже всего у россиян с засыпанием: 37% долго не могут погрузиться в сон, ворочаются и много размышляют. Больше всего с этой проблемой сталкиваются респонденты из СЗФО (43%), Урала (45%) и Сибири (42%). У четверти опрошенных наблюдается прерывистый сон. В СЗФО, Поволжье и на Урале люди чаще других просыпаются ночью. Также выяснилось, что с трудом просыпается утром в основном молодежь: 51% в возрасте от 18 до 24 лет.

Россияне сообщили в опросе, как идет борьба с бессонницей: просмотр фильма перед сном - 32%, успокоительные травяные чаи - 22%, прогулка на свежем воздухе - 20%, снотворные препараты (лекарства) - 18%, чтение художественной литературы - 16%, иные способы расслабления (алкоголь, курение) - 15%, расслабляющая ванна - 14%, фоновая музыка или звуки природы - 13%, физическая нагрузка перед сном - 8%, ароматерапия - 5%.

Мясников назвал ночные кошмары возможным предвестником серьезных заболеваний.