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Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы, отпраздновав новое назначение

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы, отпраздновав новое назначение
Анатолий Чубайс, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В воскресенье, 6 декабря, в Петербурге Анатолий Чубайс отметил вступление в новую должность. В честь назначения он выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чубайс отметил при этом, что вред климату не нанесен, плохих экологических последствий нет.

Выстрел был произведен в честь празднования Дня Кунсткамеры в Петербурге. С Чубайсом также стрелял директор Музея антропологии и этнографии РАН Андрей Головнев.

Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы, отпраздновав новое назначение

Напомним, бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента Российской Федерации Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Алексей Пушков прокомментировал назначение Анатолия Чубайса.

НС

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