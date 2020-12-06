Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы, отпраздновав новое назначение
6 декабря 2020, 18:39[ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 6 декабря, в Петербурге Анатолий Чубайс отметил вступление в новую должность. В честь назначения он выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Чубайс отметил при этом, что вред климату не нанесен, плохих экологических последствий нет.
Выстрел был произведен в честь празднования Дня Кунсткамеры в Петербурге. С Чубайсом также стрелял директор Музея антропологии и этнографии РАН Андрей Головнев.
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