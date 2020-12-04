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Стала известна новая должность Чубайса: спецпредставитель Путина по связям с международными организациями

, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Стала известна новая должность Чубайса: спецпредставитель Путина по связям с международными организациями
Анатолий Чубайс, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента Российской Федерации Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В новой должности он не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников его администрации, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны", - написал Чубайс в своем Facebook, добавив, что не всегда это было очень приятно для него самого.

Ранее глава российского государства Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову возглавить "Роснано".

НС

Общество

Стала известна новая должность Чубайса: спецпредставитель Путина по связям с международными организациями

Стала известна новая должность Чубайса: спецпредставитель Путина по связям с международными организациями

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента Российской Федерации Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

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