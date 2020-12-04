Стала известна новая должность Чубайса: спецпредставитель Путина по связям с международными организациями

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4 декабря 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Чубайс, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента Российской Федерации Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В новой должности он не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников его администрации, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны", - написал Чубайс в своем Facebook, добавив, что не всегда это было очень приятно для него самого.

Ранее глава российского государства Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову возглавить "Роснано".