Правительство приняло решение о снятии Чубайса с поста главы «Роснано»

Правительство России предписало досрочно снять Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано».

Госкорпорацию сроком на пять лет кабмин рекомендует назначить первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Документ подписан вице-премьером Дмитрием Чернышенко, сообщает RT.

Накануне президент России Владимир Путин предложил Куликову возглавить компанию. По словам главы государства, нанотехнологии являются одним из ключевых направлений развития для всей мировой экономики.

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