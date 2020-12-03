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Правительство приняло решение о снятии Чубайса с поста главы «Роснано»

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство приняло решение о снятии Чубайса с поста главы «Роснано»
Анатолий Чубайс. Фото: сайт ГД

Правительство России предписало досрочно снять Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано».

Госкорпорацию сроком на пять лет кабмин рекомендует назначить первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Документ подписан вице-премьером Дмитрием Чернышенко, сообщает RT.

Накануне президент России Владимир Путин предложил Куликову возглавить компанию. По словам главы государства, нанотехнологии являются одним из ключевых направлений развития для всей мировой экономики.

ДВа

Общество

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