Преемником Чубайса в «Роснано» может стать Сергей Куликов
2 декабря 2020, 22:45[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию «Роснано» первому зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
Свое предложение глава государства озвучил Куликову в среду на встрече в режиме видеоконференции. Президент признал, что есть и вопросы, требующие особого внимания и со стороны руководства компании, и со стороны правительства, и предложил Куликову обсудить эти вопросы подробнее.
Отвечая на вопрос Путина, как он сам видит направление работы и свои задачи на предлагаемом новом месте работы, Куликов ответил, что «это чрезвычайно важное дело, мечта любого технологического инвестора и уж тем более управленца».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос о назначении руководителей институтов развития, которые попали под оптимизацию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.