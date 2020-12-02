Преемником Чубайса в «Роснано» может стать Сергей Куликов

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2 декабря 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Куликов. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию «Роснано» первому зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

Свое предложение глава государства озвучил Куликову в среду на встрече в режиме видеоконференции. Президент признал, что есть и вопросы, требующие особого внимания и со стороны руководства компании, и со стороны правительства, и предложил Куликову обсудить эти вопросы подробнее.

Отвечая на вопрос Путина, как он сам видит направление работы и свои задачи на предлагаемом новом месте работы, Куликов ответил, что «это чрезвычайно важное дело, мечта любого технологического инвестора и уж тем более управленца».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос о назначении руководителей институтов развития, которые попали под оптимизацию.