Какую должность могут предложить Чубайсу после оптимизации институтов развития

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23 ноября 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Aнатолий Чубайс, фото: Аnton Kavashkin, globallookpress.com

В Кремле обычно не анонсируют кадровые вопросы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос о назначении руководителей институтов развития, которые попали под оптимизацию.

Пресс-секретарь президента РФ на вопрос, есть ли у Владимира Путина планы на руководителей тех институтов развития, которые будут сокращены или оптимизированы, в том числе в отношении главы "Роснано" Анатолия Чубайса, сказал: "Вы знаете, что какие-то кадровые вопросы мы никогда не анонсируем. И не будем это делать и сейчас".

Ранее СМИ со ссылкой на источники РБК писали, что в России планируется реорганизация структур институтов развития. Компания "Роснано" и фонд "Сколково" перейдут под управление ВЭБ. Источники в правительстве поделились, что в рамках реформы институтов развития обсуждается уход с поста главы "Роснано". По сведениям одного из источников, Чубайсу предложат другую должность.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал информацию о ликвидации восьми институтов развития. По его словам, планируется оптимизация по четырем направлениям.