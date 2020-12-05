Алексей Пушков прокомментировал назначение Анатолия Чубайса
5 декабря 2020, 20:47[ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram назначение Анатолия Чубайса спецпредставителем главы государства Владимира Путина по связям с международными организациями.
Как отметил Пушков, "эффективным он был лишь в качестве приватизатора. Целью приватизации была, по его собственному признанию, не экономика и ее развитие - вовсе нет. Целью было заколачивание гвоздей в крышку гроба коммунизма". Такими гвоздями были, по словам Пушкова, отданные задаром заводы. Теперь Чубайс не у дел, пришло другое время."Теперь у него есть шанс показать себя в качестве переговорщика с международными организациями. Интересно, покажет?", - спросил сенатор.
"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны", - написал ранее Чубайс в своем Facebook по поводу назначения, добавив, что не всегда это было очень приятно для него самого.
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