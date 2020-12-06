Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов назвал «сверхраспространителей» коронавируса COVID-19

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6 декабря 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Некоторые люди заражены коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевание у них протекает бессимптомно. Не подозревая, что они могут заразить других людей, они общаются со здоровыми родственниками или знакомыми.

Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов назвал таких зараженных коронавирусной инфекцией нового типа «сверхраспространителями» коронавируса.

Дурманов не первый, кто отметил эту ситуацию. Как отметил эксперт, «появляется все больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с небольшими симптомами являются сверхраспространителями вируса». По оценке Дурманова, это коварное явление. На вид здоровый человек может производить в окружающую среду большое количество вируса.

Он пояснил, что выявить «сверхраспространителей» коронавируса COVID-19 можно только с помощью теста ПЦР. Но на каком основании требовать от человека тест.

Доктор Дурманов порекомендовал соблюдать меры предосторожности, использовать маски и перчатки при контактах со всеми людьми, а не только с пациентами, у кого явные смптомы заражения и ковид подтвержден.

Коронавирусной инфекцией могут заразиться все россияне, так как коронавирус COVID-19 циркулирует в воздухе и разносится зараженными людьми, у которых нет никаких симптомов, ранее сообщал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Количество новых случаев заражения коронавирусом нового типа в России превысило за минувшие сутки 29 тысяч и составило 29 039.