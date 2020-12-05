Врач-пульмонолог Александр Карабиненко: «Коронавирусом могут заразиться все россияне»

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5 декабря 2020, 07:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

фото: pixabay.com

Коронавирусной инфекцией могут заразиться все россияне, так как коронавирус COVID-19 циркулирует в воздухе и разносится зараженными людьми, у которых нет никаких симптомов.

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко сообщил, что распространение коронавирусной инфекции нового типа происходит во многих случаях из-за бессимптомных больных - носителей вируса.

Действительно, по статистике, 20-25 % из числа выявленных болеют бессимптомно, зараженные чувствуют себя нормально, у них нет ни кашля, ни температуры, ни других симптомов, но у них положительный тест, и они распространяют коронавирус COVID-19.

Врач-пульмонолог предсказывает, что со временем все люди обязательно получат этот вирус «через глоток свежего воздуха». Доктор Карабиненко отмечает, что невозможно остановить поток воздуха, в котором витают миллиарды тел вируса, как и «дышать только в противогазе круглосуточно в течение года или двух».

Также он подчеркнул, что при помощи вакцинации можно будет избежать тяжелых случаев заболевания, но не избавиться от вируса совсем, так как «изолировать себя от внешнего мира мы не сможем никакой вакциной и никакими масками».

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