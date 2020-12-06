Количество новых случаев заражения COVID-19 в России превысило 29 тысяч

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6 декабря 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Waltraud Grubitzsch/ZB

Количество новых случаев заражения коронавирусом нового типа в России превысило за минувшие сутки 29 тысяч и составило 29 039. Об этом сообщили 6 декабря в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.



Накануне сообщалось, что число новых случаев заболевания в России увеличилось на рекордные 28 782. За прошедшие 24 часа случаи заражения были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Сообщается, что у 6 065 (20,9 процента) инфицированных нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 460 770 случаев заболевания.