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Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова на следующей неделе

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова на следующей неделе
шприц, pixabay.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса нового типа будет одобрена американским регулятором на следующей неделе, после чего на территории страны стартует вакцинация населения.

В рамках выступления перед своими сторонниками в Джорджии в минувшую субботу, 5 декабря, Дональд Трамп отметил, что процесс разработки вакцины в Соединенных Штатах Америки был невероятно быстрым именно благодаря его администрации.

"У другой администрации это заняло бы пять лет, а нам потребовалось семь месяцев", – подчеркнул действующий американский лидер.

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