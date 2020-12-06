Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова на следующей неделе

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6 декабря 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шприц, pixabay.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса нового типа будет одобрена американским регулятором на следующей неделе, после чего на территории страны стартует вакцинация населения.

В рамках выступления перед своими сторонниками в Джорджии в минувшую субботу, 5 декабря, Дональд Трамп отметил, что процесс разработки вакцины в Соединенных Штатах Америки был невероятно быстрым именно благодаря его администрации.

"У другой администрации это заняло бы пять лет, а нам потребовалось семь месяцев", – подчеркнул действующий американский лидер.