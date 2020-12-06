Ученые предупредили о возможной гибели 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
6 декабря 2020, 08:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Университета Вашингтона считают, что к апрелю 2021 года от коронавируса могут умереть около полумиллиона американцев.
В отчете уточняется, что, несмотря на увеличение масштабов вакцинации на территории США, к 1 апреля ожидается 539 тысяч совокупных смертей от COVID-19. Предполагается, что пик ежедневных смертей достигнет трех тысяч к середине-концу января.
Ученые считают, что вакцинация позволит предотвратить только девять тысяч смертей к 1 апреля, однако быстрое развертывание программы, направленной на людей, которые относятся к группе риска, способно спасти еще 14 тысяч жизней.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.