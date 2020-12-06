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Ученые предупредили о возможной гибели 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ученые предупредили о возможной гибели 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
шприц, pixabay.com

Специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Университета Вашингтона считают, что к апрелю 2021 года от коронавируса могут умереть около полумиллиона американцев.

В отчете уточняется, что, несмотря на увеличение масштабов вакцинации на территории США, к 1 апреля ожидается 539 тысяч совокупных смертей от COVID-19. Предполагается, что пик ежедневных смертей достигнет трех тысяч к середине-концу января.

Ученые считают, что вакцинация позволит предотвратить только девять тысяч смертей к 1 апреля, однако быстрое развертывание программы, направленной на людей, которые относятся к группе риска, способно спасти еще 14 тысяч жизней.

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