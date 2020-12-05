Британия нанимает специалистов в центры вакцинации

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5 декабря 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Британские власти нанимают специалистов в центры вакцинации. Письмо было разослано по всем медицинским сетям Англии.

Медики в Великобритании уже получили распоряжение готовиться к вакцинации. Медцентры должны быть готовы к введению 975 вакцин приоритетным пациентам (к ним относится старшая возрастная группа). Сроком вакцинации названы три с половиной недели после доставки. Она назначена на 14 декабря.

«Крайне важно, чтобы мы начали активизировать местные службы вакцинации, чтобы позволить приоритетным пациентам начать получать доступ к вакцине», — говорится в письме. Его подписало руководство медицинских ведомств.

Скорость вакцинирования имеет существенное значение. Она хранится при температуре минус 70 градусов по шкале Цельсия. Стабильным препарат может быть при краткосрочном хранении при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля.

Использовать предполагается вакцину Pfizer/BioNTech. Упаковка препарата провоцирует логистическую проблему. В одной упаковке содержится 975 доз. Их нужно распределить между ключевыми объектами, среди которых дома престарелых.