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5 декабря 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Российский корабль «Адмирал Виноградов», MOD Russia / globallookpress.com

Уход американского эсминца «Джон Маккейн» из территориальных вод Российской Федерации, возможно, спас его от затопления кораблем «Адмирал Виноградов». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Издание Sohu напомнило своим читателям о ноябрьском инциденте с участием судна Соединенных Штатов «Джон Маккейн», которое вошло в залив Петра Великого и углубилось на два километра в воды РФ. Навстречу эсминцу отправился «Адмирал Виноградов». После того, как российская сторона пригрозила тараном, «Джон Маккейн» покинул акваторию страны.

В процитированной публикации констатируется, что «Адмирал Виноградов» обладает внушительными размерами и впечатляющей огневой мощью. Уйдя из российских вод и избежав столкновения с кораблем, команда «Джона Маккейна», вероятно, спасла свое судно от затопления, полагают авторы Sohu.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал написал, что Вашингтон решил нанести «жесткий удар» и возродить Атлантический флот для борьбы с Москвой.