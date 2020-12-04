Sohu: США решили нанести «жесткий удар» и возродить Атлантический флот для борьбы с Россией

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4 декабря 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Военные корабли США, Petty Officer 3rd Class Keenan D / globallookpress.com

Соединенные Штаты решили нанести «жесткий удар» и возродить Атлантический флот для борьбы с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

На текущей неделе стало известно, что в США вновь появится Атлантический флот. Как отметили авторы портала Sohu, Вашингтон пошел на данный шаг с целью противодействия так называемой «российской угрозе». В связи с этим военно-морским силам РФ следует быть готовыми к будущим неприятным происшествиям в Атлантике.

США решили нанести «жесткий удар», констатируется в процитированной публикации. Ресурс делает вывод о том, что соперничество между Вашингтоном и Москвой продолжает набирать обороты.

Как сообщалось ранее в пятницу, издание Daily Express написало, что Россия способна устроить «космический Перл-Харбор» государствам, входящим в блок НАТО.