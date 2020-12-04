Daily Express: Россия может устроить странам НАТО «космический Перл-Харбор»

Аргументы Недели → В мире 13+

4 декабря 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Космический аппарат на орбите Земли, pixabay.com

Российская Федерация может устроить государствам, входящим в Североатлантический альянс, «космический Перл-Харбор». Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах зарубежной прессы.

Издание Daily Express привело высказывание американского генерала Марка Милли, полагающего, что космическая сфера является одной из самых проблемных для армии США. Схожей точки зрения придерживается обозреватель из Штатов Брэндон Дж. Вайхерт. Он указал на то, что США зависят от спутников больше, чем любая другая страна. Российский удар по данным аппаратам сделает американских военных «глухими, немыми и слепыми» из-за потери связи и координации, отметил эксперт.

В процитированной публикации говорится, что аналогичные опасения озвучил Майкл Вигстон, глава штаба британских ВВС. Он предупредил, что Москва работает над созданием современного противоспутникового оружия.

Как сообщалось ранее сегодня, Николай Бордюжа, бывший генсек ОДКБ, заявил, что Россия находится в предвоенном состоянии.