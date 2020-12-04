Россияне массово отменяют новогодние туры в Санкт-Петербург
4 декабря 2020, 15:10[ «Аргументы Недели» ]
Россияне начали массово отменять туры в Санкт-Петербург. Это связано с жесткими ограничениями в новогодние праздники.
С 4 декабря в городе на Неве закрываются зоопарк, аквапарки и океанариумы. Кроме этого, не будут работать музеи, театры и выставки. Также власти северной столицы приняли решение закрыть с 30 декабря по 3 января кафе и рестораны, сообщает телеканал «МИР 24».
Новые ограничения в Петербурге ввели после скандального концерта Басты в Ледовом дворце, где зрители нарушали меры эпидбезопасности.
Ранее власти Петербурга официально попросили туристов не приезжать в город на Новый год.
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