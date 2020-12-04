Россияне массово отменяют новогодние туры в Санкт-Петербург

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4 декабря 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Санкт-Петербург. Фото: pixabay.com

Россияне начали массово отменять туры в Санкт-Петербург. Это связано с жесткими ограничениями в новогодние праздники.

С 4 декабря в городе на Неве закрываются зоопарк, аквапарки и океанариумы. Кроме этого, не будут работать музеи, театры и выставки. Также власти северной столицы приняли решение закрыть с 30 декабря по 3 января кафе и рестораны, сообщает телеканал «МИР 24».

Новые ограничения в Петербурге ввели после скандального концерта Басты в Ледовом дворце, где зрители нарушали меры эпидбезопасности.

Ранее власти Петербурга официально попросили туристов не приезжать в город на Новый год.