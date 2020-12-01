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Мишустин рассказал о плане по реализации стратегии развития здравоохранения

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин рассказал о плане по реализации стратегии развития здравоохранения
Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Кабинет министров Российской Федерации утвердил стратегию развития здравоохранения России. Как сообщил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин, план рассчитан на пять лет.

По его словам, "предстоит серьезная работа". План предусматривает введение в российскую медицину новых технологий и модернизацию больниц, повышение доступности медицинской помощи. Мишустин обратил особое внимание на лекарственное обеспечение. "Заканчивается разработка федерального регистра граждан, у которых есть право на бесплатные препараты".

Мишустин заявил, что главам регионов следует более решительно принимать ограничительные меры.

НС

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Источник: в конце января армия Украины может атаковать Приднестровье по согласованию с Санду

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