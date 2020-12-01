Мишустин рассказал о плане по реализации стратегии развития здравоохранения
1 декабря 2020, 15:57[ «Аргументы Недели» ]
Кабинет министров Российской Федерации утвердил стратегию развития здравоохранения России. Как сообщил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин, план рассчитан на пять лет.
По его словам, "предстоит серьезная работа". План предусматривает введение в российскую медицину новых технологий и модернизацию больниц, повышение доступности медицинской помощи. Мишустин обратил особое внимание на лекарственное обеспечение. "Заканчивается разработка федерального регистра граждан, у которых есть право на бесплатные препараты".
Мишустин заявил, что главам регионов следует более решительно принимать ограничительные меры.
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