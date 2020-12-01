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Мишустин заявил, что главам регионов следует более решительно принимать ограничительные меры

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин заявил, что главам регионов следует более решительно принимать ограничительные меры
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник обратился к главам регионов со сложной ситуацией по коронавирусу нового типа. Чиновник заявил, что следует более решительно принимать ограничительные меры.

Михаил Мишустин уточнил в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, что ситуация с коронавирусной инфекцией в субъектах Российской Федерации по-прежнему неравномерно развивается.

По словам премьера, руководители регионов, где в настоящий момент наблюдается высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны обращать особое внимание на ограничения.

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