Мишустин заявил, что главам регионов следует более решительно принимать ограничительные меры
1 декабря 2020, 14:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник обратился к главам регионов со сложной ситуацией по коронавирусу нового типа. Чиновник заявил, что следует более решительно принимать ограничительные меры.
Михаил Мишустин уточнил в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, что ситуация с коронавирусной инфекцией в субъектах Российской Федерации по-прежнему неравномерно развивается.
По словам премьера, руководители регионов, где в настоящий момент наблюдается высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны обращать особое внимание на ограничения.
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