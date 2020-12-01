Причиной смерти Ирины Антоновой стал COVID-19 в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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1 декабря 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ирина Антонова, Viktor Chernov/Russian Look

Причиной смерти искусствоведа Ирины Антоновой стал коронавирус нового типа. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Уточняется, что у 98-летней Ирины Антоновой была выявлена коронавирусная инфекция в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Ирины Антоновой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Соболезнования также публично выразили многие деятели искусства.