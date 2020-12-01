Кремль: Владимир Путин соболезнует в связи со смертью Ирины Антоновой

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1 декабря 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин и Ирина Антонова, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее сегодня стало известно, что заслуженный деятель искусств РСФСР, президент ГМИИ имени Пушкина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что смерть Ирины Антоновой стала печальным событием. Уточняется, что Владимир Путин хорошо знал ее, неоднократно бывал у нее в музее, а также высоко ценил экспертные глубочайшие знания специалиста.

В Кремле уточнили, что в ближайшее время президент России направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Ирины Антоновой.