Кремль: Владимир Путин соболезнует в связи со смертью Ирины Антоновой
1 декабря 2020, 12:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства.
Ранее сегодня стало известно, что заслуженный деятель искусств РСФСР, президент ГМИИ имени Пушкина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что смерть Ирины Антоновой стала печальным событием. Уточняется, что Владимир Путин хорошо знал ее, неоднократно бывал у нее в музее, а также высоко ценил экспертные глубочайшие знания специалиста.
В Кремле уточнили, что в ближайшее время президент России направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Ирины Антоновой.
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