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В музее-заповеднике «Царицыно» назвали кончину Антоновой огромной утратой для российской культуры

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

В музее-заповеднике «Царицыно» назвали кончину Антоновой огромной утратой для российской культуры
Ирина Антонова, Nikolay Titov/Russian Look

Заместитель генерального директора музея-заповедника "Царицыно" Ольга Докучаева заявила, что кончина президента ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой стала огромной утратой для всей российской культуры.

Докучаева назвала Антонову "человеком-эпохой", которого все глубоко уважали и почитали. Она отметила, что Ирина Антонова, даже оставив пост директора Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, оставалась деятельной и активной.

Заместитель генерального директора музея-заповедника "Царицыно" в разговоре с RT подчеркнула, что Антонова была величиной, "которой никто не мог пренебречь".

ЕТ

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