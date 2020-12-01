Директор Музея имени Андрея Рублева Миндлин назвал Антонову эпохой в искусстве

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1 декабря 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Антонова, Anatoly Lomohov/Russian Look

Искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин во вторник назвал ушедшую из жизни президента ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирину Антонову эпохой в отечественном и мировом искусстве.

Миндлин уточнил, что Антонова смогла не только укрепить и развить Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, но также расширить его коллекцию и превратить его в достояние мировой культуры. "Ирина Александровна была такой скалой музейного дела", – заявил искусствовед в беседе с RT.

По словам Михаила Миндлина, Ирина Антонова любила балет, оперу, посещала все знаковые спектакли с участием отечественных и мировых звезд. Кроме того, она всегда активно отстаивала интересы России в области искусства. Директор музея имени Андрея Рублева также заметил, что, на его взгляд, нет мощных фигур в российском искусстве, сравнимых с Ириной Александровной Антоновой.

Миндлин обратил внимание и на то, что Антонова всегда прекрасно выглядела и держалась, что являлось следствием ее стальной воли.