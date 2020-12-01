Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни
1 декабря 2020, 09:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе музея.
"Ирина Александровна скончалась", – подчеркнули в ГМИИ им. А.С. Пушкина и отметили, что дополнительные подробности, а также официальный комментарий поступят позже.
Отметим, что Ирина Антонова являлась главой Пушкинского музея с февраля 1961 по июль 2013 года. Впоследствии ее назначили президентом музея. Уточняется, что Антонова была лауреатом Государственной премии РФ, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" и имела множество других наград.
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