Попова сообщила о замедлении темпов распространения COVID-19 в России
1 декабря 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 1 декабря, заявила, что темп распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации замедляется, но в регионах ситуация разная.
В рамках заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Попова отметила, что среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом нового типа различается в разных субъектах РФ.
Подчеркивается, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в значительной степени определяется числом случаев заражения в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится около 40% от ежесуточного регистрируемого количества вновь выявленных заболевших.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.