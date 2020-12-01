Попова сообщила о замедлении темпов распространения COVID-19 в России

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1 декабря 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 1 декабря, заявила, что темп распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации замедляется, но в регионах ситуация разная.

В рамках заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Попова отметила, что среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом нового типа различается в разных субъектах РФ.

Подчеркивается, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в значительной степени определяется числом случаев заражения в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится около 40% от ежесуточного регистрируемого количества вновь выявленных заболевших.