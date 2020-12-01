National Interest: Россия в лице систем С-500 может получить оружие для уничтожения американских F-35

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1 декабря 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Боевой самолет, Mcs Dylan Lavin/U.S. Navy / globallookpress.com

Российская Федерация в лице комплексов С-500 может получить оружие для уничтожения американских самолетов F-35. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах прессы Соединенных Штатов.

Журнал The National Interest пишет, что, согласно имеющейся информации, С-500, которые должны поступить на вооружение российской армии в будущем, будут обладать максимальной дальностью действия в шестьсот километров. При этом время отклика системы составит от трех до четырех секунд – примерно на шесть секунд меньше, чем у С-400.

Предполагается, что новый комплекс в числе прочих целей сможет поражать низкоорбитальные спутники, некоторые типы космических кораблей в ближнем космосе, американские истребители пятого поколения F-35, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что The National Interest назвал «настоящим убийцей» российский самолет Су-35.