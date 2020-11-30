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Синоптик Синенков предупредил москвичей о мокром снеге в понедельник

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптик Синенков предупредил москвичей о мокром снеге в понедельник
снег в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил, что в понедельник, 30 ноября, в Москве ожидается облачная погода с кратковременным мокрым снегом.

Синоптик сообщил, что в дневное время максимальная температура в столице России составит от нуля до плюс 2 градусов. В Московской области столбики термометров днем покажут от минус 2 до плюс 3 градусов.

По словам метеоролога, в столичном регионе в первый день новой недели ожидается юго-восточный ветер, его скорость будет составлять 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве немного понизится и достигнет 755 миллиметров ртутного столба.

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