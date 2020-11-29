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Синоптик Татьяна Позднякова назвала дату прихода зимней погоды в московский регион

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптик Татьяна Позднякова назвала дату прихода зимней погоды в московский регион
Москва, зима прошлых лет. Image by Marina Stroganova from Pixabay

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась прогнозом погоды в Москве и Подмосковье в течение следующей недели. Во вторник, 1 декабря, начинается календарная зима.

По словам синоптика, погода на следующей неделе "подстраивается" под календарь. В понедельник, 30 ноября, -последний день осени. В столице местами ожидаются небольшие осадки. Морозов не ожидается, даже легких. Температура воздуха - плюс 1 - плюс 3 градуса.

Похолодание начнется c первого декабря. Позднякова уточнила, что со следующей недели "наступит настоящая зима со снегом и лёгким морозом", погодные условия будут соответствовать климатической норме, - передает RT.

В ночь на 1 декабря температура воздуха будет около 0 °С в течение всех суток, осадки в виде снега. Далее погоду будет определять периферия антициклона. В ночь на 2 декабря местами возможен небольшой снег, днём - без осадков. В Москве подморозит до минус 3 градусов, в Подмосковье - до минус 6.

Вся будущая неделя ожидается холоднее, чем уходящая. Дневная температура отрицательная, -1...-3 °С в Москве, до -6 °С по области.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил москвичей и гостей столицы о том, что с середины следующей недели циклон «Таня» сменит антициклон «Сибиряк».

ИЧ

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