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Психолог Хорс дал советы, как снизить интенсивность отрицательных эмоций

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Психолог Хорс дал советы, как снизить интенсивность отрицательных эмоций
фигурка Деда Мороза, фото: pixels.com

Клинический психолог, писатель Михаил Хорс рассказал, как поднять праздничное настроение в период коронавирусной пандемии. По его словам, необходимо заняться поиском и реализацией новых возможностей.

«Для того чтобы снизить интенсивность отрицательных эмоций и потом уже получить право на положительные эмоции, нужно изменить своё восприятие этих обстоятельств», - пояснил он RT.

Хорс отметил, что человек, который считает нестабильность хорошим обстоятельством, а также, что в такой ситуации можно добиваться большего, будет относиться к любым изменениям окружающей среды как к ресурсу: «И будет эти возможности искать».

Ранее психолог Наталья Варская заявила, что настроение человека напрямую связано с иммунитетом. 

БА

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