Психолог Хорс дал советы, как снизить интенсивность отрицательных эмоций
29 ноября 2020, 14:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Клинический психолог, писатель Михаил Хорс рассказал, как поднять праздничное настроение в период коронавирусной пандемии. По его словам, необходимо заняться поиском и реализацией новых возможностей.
«Для того чтобы снизить интенсивность отрицательных эмоций и потом уже получить право на положительные эмоции, нужно изменить своё восприятие этих обстоятельств», - пояснил он RT.
Хорс отметил, что человек, который считает нестабильность хорошим обстоятельством, а также, что в такой ситуации можно добиваться большего, будет относиться к любым изменениям окружающей среды как к ресурсу: «И будет эти возможности искать».
Ранее психолог Наталья Варская заявила, что настроение человека напрямую связано с иммунитетом.
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