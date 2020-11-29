Психолог Варская объяснила, как поднять праздничное настроение в период пандемии

Аргументы Недели → Общество 13+

29 ноября 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

бенгальские огни, фото: pixels.com

Психолог Наталья Варская рассказала, как поднять новогоднее настроение в преддверии праздников, несмотря на ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По ее словам, позитивные эмоции напрямую связаны с укреплением иммунитета.

«Люди, которые сами настроены на позитив, они и без советов найдут способ, потому что нет такой панацеи, чтобы повторять какие-то слова, мантру — и всё будет. Это не так. Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют. Для кого-то собраться вместе с семьёй уже радостно. И не нужны какие-то увеселительные заведения», - пояснила она RT.

Варская напомнила, что Новый год и Рождество - домашние праздники.