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Член президиума РАН Нигматулин поделился воспоминаниями о Фортове

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Член президиума РАН Нигматулин поделился воспоминаниями о Фортове
Владимир Фортов, фото: kremlin.ru

Член президиума Российской академии наук (РАН), научный руководитель Института океаналогии имени П. П. Ширшова РАН Роберт Нигматулин прокомментировал сообщение о смерти экс-президента РАН Владимира Фортова.

«Мы с ним давнишние друзья, друг друга критиковали, друг друга хвалили — целая жизнь. Он — выдающийся учёный, физик, концентрировался на экстремальном состоянии вещества. То есть вещество при высочайших давлениях и высочайших температурах. Вот его основной научный интерес, он с юности этим занимался», - высказал он RT.

Нигматулин напомнил, что Фортов был государственным деятелем, а также некоторое время возглавлял Государственный комитет по науке в ранге вице-премьера при Черномырдине, был академиком-секретарем отделения физико-технических проблем энергетики и, конечно, президентом РАН. По его словам, он всегда был доброжелательным.

«Это большая потеря для нашей Академии... Он был человек незлобный, довольно мягкий. Для меня и для наших коллег — это большая беда», - резюмировал собеседник.

БА

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