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Умер заболевший коронавирусом экс-президент РАН Владимир Фортов

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Умер заболевший коронавирусом экс-президент РАН Владимир Фортов
Владимир Фортов, фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

В воскресенье, 29 ноября, на 75-м году жизни умер бывший глава Российской академии наук Владимир Фортов. Об этом сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов.

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013-2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», - высказал он.

Кроме того, в пресс-службе РАН пояснили, что Фортов болел коронавирусом. Собеседник отметил, что академик скончался в 4.40 (мск).

Владимир Фортов родился в подмосковном Ногинске в 1946 году. Профессиональную научную деятельность академик начинал в отделении Института химической физики АН СССР в поселке Черноголовка.

БА

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