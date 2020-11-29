Умер заболевший коронавирусом экс-президент РАН Владимир Фортов
29 ноября 2020, 10:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В воскресенье, 29 ноября, на 75-м году жизни умер бывший глава Российской академии наук Владимир Фортов. Об этом сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов.
«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013-2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», - высказал он.
Кроме того, в пресс-службе РАН пояснили, что Фортов болел коронавирусом. Собеседник отметил, что академик скончался в 4.40 (мск).
Владимир Фортов родился в подмосковном Ногинске в 1946 году. Профессиональную научную деятельность академик начинал в отделении Института химической физики АН СССР в поселке Черноголовка.
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